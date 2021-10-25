В Орле гаишники взялись за пешеходов

Более 500 орловцев оштрафованы за нарушения Правил дорожного движения.

В Орле сотрудники городского отдела ГИБДД в усиленном режиме ведут работу по пресечению нарушений Правил дорожного движения пешеходами. Как пояснили в ГИБДД, рейды проводятся «в целях стабилизации аварийной обстановки и для снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов». К этому подталкивает тревожная статистика: в текущем году на дорогах города Орла произошло 58 ДТП с участием пешеходов. С приближением зимы световой день становится все короче, а это только повышает риски таких происшествий.

«С приходом холодов не только автомобилисты должны приспосабливаться к изменившимся дорожным условиям, но и пешие участники дорожного движения, — говорят в ГИБДД. — Пешеходы должны помнить, что в осенний период световой день сокращается. Для того, чтобы быть ярче и заметнее на дороге, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам снабдить свою одежду световозвращающими элементами».

Добавим, что в ходе рейдов гаишники проводят профилактические беседы с пешеходами, но и нарушителей не прощают. Согласно приведенным данным, с начала 2021 года в Орла к административной ответственности привлечено уже более 500 человек. Чаще всего допускаются такие нарушения, как переход проезжей части вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Протоколы на нарушителей составляют по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ. Кстати, санкции данной статьи предусматривают наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.

«Также, на особом контроле у инспекторов ДПС водители, не пропускающие пешеходов на переходах, — говорят в ГИБДД. — Водителя за не предоставление преимущества пешеходам в соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ могут подвергнуть штрафу в размере от 1500 до 2500 рублей».

Полицейские напоминают, что пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по наземному пешеходному переходу убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен.

ИА «Орелград»