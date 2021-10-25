В Орле провалился аукцион по спецстоянкам

Желающих работать на предложенных чиновниками условиях не нашлось.

В Орле организаторы подвели итоги аукциона по выбору организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области. В ходе торгов должны были быть определены тарифы. Начальной ценой были избраны базовые тарифы, установленные областными властями. Всего планировалось выбрать организации для 23 спецстоянок, в том числе двух в Орле – в Северном и Советском районах областной столицы.

Однако, как следует из протокола аукционной комиссии, заявок на участие в торгах не поступило. Поэтому аукцион был признан несостоявшимся. Организатором выступал департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Как уже писал «Орелград», базовый уровень тарифа на перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на территории региона составляет 1629,85 рубля в пределах города или сельского поселения плюс по 30,5 рубля за каждый километр за пределами населенных пунктов.

Базовый тариф на хранение задержанных транспортных средств на спецстоянке зависит от вида самого ТС. Так, для категории А он установлен в размере 25,25 рубля в час, категории В и D массой до 3,5 тонн — 50,50 рубля в час, категории B и D массой более 3,5 тонн, С и Е – 101 рубль в час, негабаритных транспортных средств — 151,5 рубля в час. Срок хранения исчисляется в часах с момента перемещения на спецстоянку. Оплата взимается за каждый полный час, при этом она не взимается за первые сутки хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке.

Возможно, потенциальным претендентам недостаточно выгодными показались именно тарифы. В целом требования к заявителям были предъявлены не самые жесткие. Так, по условиям аукциона, подать заявку могло любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности или индивидуальный предприниматель. Правда, при этом они не должны находиться в процессе ликвидации или реорганизации, в отношении них не должно быть возбуждено дело о банкротстве, а на их имущество не должен быть наложен арест.

Кстати, специализированная стоянка, предназначенная для хранения задержанных транспортных средств на территории Орловской области, должна отвечать ряду требований. Так, площадь земельного участка под ней должна составлять не менее 500 квадратных метров без учета площади застройки. Она должна быть оборудована контрольно-пропускным пунктом и забором, искусственным освещением и другое.

ИА «Орелград»