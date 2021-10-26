Клычков встретился с директором крупнейшего в России зернового холдинга

26.10.2021 | 10:11 Новости, Экономика

Орловской области нужны мощности по сушке и переработке зерна.

Вчера губернатор Орловской области Андрей Клычков провел встречу с Сергеем Эмдиным, главой компании «Деметра-Холдинг» — крупнейшего в России зернового холдинга. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В рабочей встрече приняли участие зампред орловского правительства по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков и представители руководства холдинга.

Обсуждая возможное сотрудничество, Клычков отметил, что Орловская область заинтересована в наращивании мощностей по сушке и переработке зерна и открыта для сотрудничества с новыми компаниями.

Но никакой конкретной информации о возможных проектах пока обнародовано не было.

ИА «Орелград»

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