Облсуд в Орле оценил обязательность носить маску и перчатки

Дело о нарушении масочного режима дошло до апелляционной инстанции.

В Орле поставлена точка в деле об административном правонарушении, связанном с обязанностью граждан соблюдать масочный режим. Напомним, в Орловской области он был введен еще весной 2020 года указами губернатора и постановлениями регионального правительства. Однако установленные ими обязанности попытался в судебном порядке оспорить житель соседней Липецкой области. Подробности рассказали в пресс-службе Свердловского районного суда Орловской области.

В суде пояснили, что в первой инстанции административное дело было рассмотрено еще в августе 2021 года. Оно было заведено на жителя Липецкой области, который приехал в орловский райцентр Змиевка на ярмарку. Он был пойман на ярмарочной площади без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Иными словами, гость региона расхаживал по ярмарке без маски, ношение которой в общественных местах является обязательным.

Но именно этот постулат правонарушитель и попытался оспорить в суде. Свою вину он не признал и заявил, что «ношение маски носит рекомендательный характер». Кроме того, мужчина сказал, что находился без маски на улице, а не в закрытом помещении. По его мнению, данный факт также доказывает отсутствие его вины. Однако суд посчитал иначе и наказал мужчину административным штрафом в размере 1000 рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, нарушитель подал апелляционную жалобу. В ней он указал, что «отказ от ношения маски и перчаток или их отсутствие не могут являться нарушением обеспечения режима повышенной готовности, так как обязанность ношения маски и перчаток действующим законодательством не предусмотрена». Кроме того, жалобщик заявил, что на дату вынесения постановления по делу об административном правонарушении он был здоров. Новая коронавирусная инфекция у него не была диагностирована, никаких документов, ограничивающих его передвижение он не получал, а следовательно общественной опасности не представлял.

Также он заявил, что «обычные маски не являются средствами индивидуальной защиты и не защищают органы дыхания от коронавирусной инфекции». В связи с этим, по мнению жалобщика, требование надевать на лицо маску и закрывать ею органы дыхания незаконно. Однако и в апелляционной инстанции ему не удалось доказать правомерность своих доводов. Облсуд указал, что эти доводы «основаны на субъективном и ошибочном толковании норм права». В связи с этим постановление Свердловского районного суда было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

ИА «Орелград»