Орловская ОПГ, укравшая деньги «Жилстроя», предстанет перед судом

26.10.2021 | 10:38 Закон и порядок, Новости

Один из руководителей «Жилстроя» ограбил компанию, но раскаялся, «сдал» подельников и возместил ущерб.

Организованная преступная группа, укравшая 28 миллионов рублей у компании «Жилстрой», предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Раннее «Орелград» сообщал о том, что один из руководителей «Жилстроя», действуя в составе организованной преступной группы, принял участие в хищении крупной суммы. После вмешательства правоохранительных органов он признал свою вину, возместил ущерб и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

А вот трое его сообщников все вместе предстанут перед Железнодорожным районным судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что из 28 похищенных миллионов группа успела легализовать 9,4 млн рублей.

ИА «Орелград»

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