Осужденные принесли многомиллионную прибыль орловским колониям

В управлении ФСИН Орловской области рассказали о труде за решеткой.

Как пояснили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности режимных учреждений были озвучены на заседании прошедшей в этом ведомстве коллегии. Результаты были обобщены по итогам 9 месяцев 2021 года. Сообщается, что за это время в режимных учреждениях к оплачиваемому труду было привлечено 2030 осужденных. Их среднедневная заработная плата составила 403,35 рубля.

«В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, — отметили в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Из 948 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашают иски 890, или 94 процента. Объем выпуска товарной продукции, работ и услуг составил около 244 миллиона рублей, чистая прибыль – 21 миллион рублей».

Куда идет эта прибыль? В ведомстве говорят, что тыловые службы основное внимание уделяют улучшению коммунально-бытовых условий содержания осужденных «с учетом особенностей отбывания наказания различных категорий». На заседании коллегии также было озвучено, что по состоянию на 1 октября текущего года по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 2887 осужденных без изоляции от общества, в том числе 28 несовершеннолетних.

«Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 99,7 процента, осужденных к обязательным работам – 100 процентов, — говорят в управлении ФСИН. — В истекшем периоде 2021 года 289 осужденным заменено наказание на более строгий вид наказания».

ИА «Орелград»