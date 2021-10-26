У орловских заключенных изъяли 210 заточек

Запрещенные предметы у заключенных изъяли сотрудники безопасности.

В текущем году в режимных учреждениях Орловской области у осужденных было изъято 108 средств мобильной связи и 210 колюще-режущих предметов. За попытку передачи запрещенных предметов на территории исправительных колоний было задержано 12 граждан. Из них девять уже привлечены к административной ответственности, а на оставшихся троих подготовлены документы о привлечении их к ответственности. Такие данные привели в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области.

В ведомстве также рассказали, что комплекс мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов проводился оперативными аппаратами и собственными подразделениями безопасности. Результатом и стало изъятие запрещенных предметов и пресечение попыток их доставки заключенным. Например, в июле 2021 года были задержаны сразу трое граждан, которые пытались перебросить мобильники на территорию исправительной колонии №2 строгого режима в Ливнах.

По данным УФСИН, все трое ранее сами отбывали сроки в этой же колонии. Вероятно, они решили «помочь» бывшим товарищам по несчастью. Задержали их на месте переброса запрещенных предметов на территорию учреждения. У них изъяли три свертка, в которых находились пять мобильных телефонов, две аккумуляторных батареи и одно зарядное устройство. Прибывшая на место оперативная группа МО МВД «Ливенский» составила протокол об административном правонарушении.

Любопытный случай произошел и в мае 2021 года, причем в той же исправительной колонии №2. Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности колонии при досмотре передачи обнаружили и изъяли мобильный телефон и комплектующие к нему. Интересно то, что эти предметы были спрятаны «ухищренным способом»: телефон находился в щетке для одежды, а комплектующие к нему были обнаружены в корпусе электробритвы.

ИА «Орелград»