В Орле осудили посредницу, через которую проректор «Коммерческого института» брал взятку

Ей присудили штраф в размере 450 000 рублей.

Осуждена 35-летняя посредница, через которую проректор «Орловского государственного института экономики и торговли» взял взятку у студента. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

События происходили в 2018 году. Осужденная, имея в этой сделке свою долю, помогла студенту ликвидировать академические задолженности. Положительные оценки по проблемным дисциплинам стоили 32 тысячи рублей.

В виде наказания ей назначили штраф в размере 450 000 рублей.

ИА «Орелград»