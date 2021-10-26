В Орле три пешехода и велосипедист сбиты водителями «Лада Гранта»

Три ДТП с четырьмя потерпевшими произошли вчера в течение нескольких часов.

Вчера в Орловской области произошло четыре ДТП с пострадавшими, сообщила пресс-служба УГИБДД. В трех из них приняли активное участие водители отечественного автомобиля «Лада Гранта». На троих за несколько часов они сбили трех пешеходов и одного велосипедиста.

Первое ДТП произошло днем в деревне Большая Драгунская (Кромской район). Велосипедист двигался по краю проезжей части и был сбит водителем упомянутого автомобиля. Происшествие обернулось для потерпевшего травмами.

Второе происшествие произошло вечером в Орле. В 20.45 на улице Мира мужчина пытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода, но был сбит молодым водителем «Лада Гранта». Полученные пешеходом повреждения потребовали его госпитализации.

А спустя 25 минут, другой молодой водитель «Лада Гранта» сбил уже сразу двух пешеходов. В данном случае, пара переходила дорогу по регулируемому переходу. Мужчина и женщина получили повреждения, но они оказались не серьезными.

ИА «Орелград»