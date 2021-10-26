В Орле в 2 раза сократился долг по зарплате

Впервые за несколько месяцев задолженность оказалась менее 1 миллиона рублей.

О просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 октября 2021 года сообщил Орелстат. Суммарный долг по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составил 857 тысяч рублей. По словам специалистов, вся задолженность накопилась на предприятиях сферы обрабатывающих производств. Месяцем ранее задолженность составляла 1,7 миллиона рублей, то есть к 1 октября ее объем снизился практически вдвое.

«На 1 октября 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий Орловской области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — традиционно отмечает Орелстат.

Обнародованная статистика основана только на данных, официально полученных статистиками от наблюдаемых ими организаций. Она не учитывает, например, представителей малого бизнеса. Поэтому о реальном уровне долгов по зарплате в регионе судить сложно. К тому же в регионе всплывают и скрытые долги, которые выявляются органами прокуратуры и государственными инспекторами труда.

Кстати, в текущем году максимальный суммарный долг по зарплате был зафиксирован в январе, когда он составил 10,5 миллиона рублей. В декабре 2020 года задолженность составляла 15,7 миллиона рублей, и этот показатель до сих пор остается наивысшим за последние два года. Пиковым также был март 2021-го, когда долги по зарплате в Орловской области по сравнению с февралем выросли с 2,1 до 7,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»