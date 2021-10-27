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Более 4000 орловских работников перешли на «удаленку»

27.10.2021 | 13:02 Новости, Экономика

277 работников находятся в режиме неполной занятости.

В Орловской области на удаленный режим работы уже перешли 4 400 сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на портал «Работа в России».

Эта статистика охватывает 1 044 организации, которые предоставили отчеты. Еще  277 работников находятся в режиме неполной занятости.

Отмечается, что функционал, позволяющий подать заявление о постановке на учёт в органы службы занятости онлайн-способом, работает еще с апреля прошлого года. Жители Орловской области воспользовались этой возможностью 32,2 тыс. раз, с 1 января текущего года – 10,8 тыс. раз.

ИА «Орелград»

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