Более 4000 орловских работников перешли на «удаленку»

277 работников находятся в режиме неполной занятости.

В Орловской области на удаленный режим работы уже перешли 4 400 сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на портал «Работа в России».

Эта статистика охватывает 1 044 организации, которые предоставили отчеты. Еще 277 работников находятся в режиме неполной занятости.

Отмечается, что функционал, позволяющий подать заявление о постановке на учёт в органы службы занятости онлайн-способом, работает еще с апреля прошлого года. Жители Орловской области воспользовались этой возможностью 32,2 тыс. раз, с 1 января текущего года – 10,8 тыс. раз.

ИА «Орелград»