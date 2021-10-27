Михаил Вдовин оторвал новую плитку в микрорайоне Новая Ботаника

Первый зампред облсовета разочарован качеством работы подрядчика.

Михаил Вдовин на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал о своем визите в микрорайон Новая Ботаника, где происходил ремонт дорожного покрытия. Он решил лично проверить информацию Управления коммунального хозяйства о том, что лабораторные испытания объекты прошли успешно.

«Основные работы выполнены, но при выезде на место на объекте не нашел ни одного строителя, наверное, они подумали, что все уже сделано. Но они ошиблись. Как и ранее, мне удалось разобрать руками неровно уложенную плитку, швы в некоторых местах не просыпаны песком, газоны, прилегающие к тротуарам, не приведены в порядок, не убран строительный мусор. Возникают вопросы к ограждению, установленному рядом с детским садом», — рассказал областной депутат.

Также депутат пообщался с местными жителями, которые выразили желание принять участие в комиссии по приемке объекта и задать вопросы подрядчику, осуществлявшему ремонт.

ИА «Орелград»