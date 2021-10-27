Орловский департамент оправдали по делу о недрах

УФАС завершило рассмотрение жалобы на нарушения при проведении торгов.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, ответчиком по которому выступал региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Как уже писал «Орелград», жалобу в УФАС на орловских чиновников подала питерская компания «Абсолют-Комфорт». По ее мнению, департамент мог нарушить требования федерального закона о защите конкуренции при организации и проведении аукциона на получение права пользования недрами на участке Музалевский №6.

Этот участок расположен в Орловском районе Орловской области, недалеко от деревни Казначеево. Победитель торгов получал право на геологическое изучение, разведку и добычу песков строительных. Основываясь на материалах, представленных питерской компанией, в августе 2021 года УФАС завело дело по признакам нарушения департаментом закона о защите конкуренции.

Однако теперь, изучив представленные сторонами материалы, антимонопольная комиссия решила прекратить рассмотрение этого дела в связи с отсутствием предполагаемого нарушения в действиях департамента. Впрочем, решение УФАС еще может быть обжаловано в арбитражный суд или в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа. Что касается сути спора, то питерская фирма заподозрила орловских конкурентов в аффилированности.

По условиям конкурса, перед началом геологоразведочных работ недропользователь должен получить ряд дополнительных разрешений и согласований, без которых он не может приступить к поиску, оценке, разведке или добыче полезных ископаемых. Заявитель представил выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Согласно ей, участок недр Музалевский №6 находится в частной собственности у некоей М., в связи с чем «у победителя аукциона может возникнуть проблема с установлением необходимых прав для реализации права пользования недрами на указанном участке».

Далее питерцы провели параллели. Они указали, что аукцион был признан несостоявшимся, но право пользования недрами было предоставлено орловской компании «Калита» как единственному участнику аукциона. Данный участник, утверждали питерцы, является аффилированным лицом с М., так как последней принадлежит пятьдесят процентов доли этого общества. Это обстоятельство, по мнению заявителя, предполагает определенные льготные условия, что в последующем может облегчить данному участнику пользование участком недр.

Однако, как следует из материалов дела, сама питерская компания-заявитель участником аукциона не являлась и не заявляла в установленный срок о своем участии в его проведении. Поэтому факт нарушения конкретно ее прав и законных интересов в рамках рассматриваемого дела не был доказан. Таким образом, заключили в УФАС, в ходе рассмотрения дела доказательства ограничения конкуренции отсутствуют. При таких обстоятельствах дело было закрыто.

ИА «Орелград»