Орловским молодоженам запретили брать с собой в ЗАГС свидетелей

При этом, фотографов и видеооператоров пускают.

Со вчерашнего дня в ЗАГСы Орловской области перестали пускать свидетелей бракосочетания, сообщает пресс-служба губернатора. Это очередное ограничение, направленное на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В бракосочетаниях нового формата принимают участие только молодожены и видеооператор. Последний может присутствовать при условии, что у него есть сертификат о вакцинации или актуальный ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Вместо видеооператора также можно взять с собой фотографа. Но на тех же условиях — сертификат о вакцинации или «свежий» ПЦР-тест.

ИА «Орелград»