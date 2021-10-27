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Орловским молодоженам запретили брать с собой в ЗАГС свидетелей

27.10.2021 | 12:44 Важное, Новости, Общество

При этом, фотографов и видеооператоров пускают.

Со вчерашнего дня в ЗАГСы Орловской области перестали пускать свидетелей бракосочетания, сообщает пресс-служба губернатора.  Это очередное ограничение, направленное на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В бракосочетаниях нового формата принимают участие только молодожены и видеооператор. Последний может присутствовать при условии, что у него есть сертификат о вакцинации или актуальный ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Вместо видеооператора также можно взять с собой фотографа. Но на тех же условиях — сертификат о вакцинации или «свежий» ПЦР-тест.

ИА «Орелград»

 

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