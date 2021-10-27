Под Орлом мужчина рассказал соседям, что убил знакомого

Дело дошло до суда, который «закрыл» убийцу на 10 лет.

Подробности процесса над обвиняемым в убийстве сообщила пресс-служба Орловского районного суда. Преступление было совершено в июле 2021 года. Как установили следствие и суд, в тот день в гости к подсудимому пришел его знакомый. Какое-то время мужчины совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в поножовщину. Сообщается, что на почве личной неприязни подсудимый нанес семь ударов ножом своей жертве.

Все удары пришлись в область шеи, один из них, увы, оказался смертельным. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Преступник не стал скрываться и уничтожать улики. О содеянном он тут же рассказал сначала соседям, а затем и полиции, в которую сам же обратился. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и в содеянном раскаялся.

При вынесении обвинительного приговора суд учел наличие отягчающих и смягчающих вину обстоятельств, изучил данные о личности подсудимого. В результате убийце было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на полтора года. Оно начнет действовать после того, как преступник освободится из колонии. Приговор Орловского районного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»