Реализацию нацпроекта «Экология» проверили в Орловской области

Аудит эффективности расходования средств провела областная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела плановый аудит эффективности расходования средств, выделенных на реализацию национального проекта «Экология» на территории Орловской области». В ходе экспертно-аналитического мероприятия было установлено, что всего в состав этого нацпроекта включено 11 различных федеральных проектов. Как сообщает КСП, Орловская область принимает участие в реализации четырех из них: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов» и «Чистая вода».

«В 2020 году расходы по региональным проектам национального проекта «Экология» составили 115,161 миллиона рублей, или 99,2 процента от сводной бюджетной росписи, — говорится в информации Контрольно-счетной палаты. — Наибольший объем средств выделен на реализацию мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (50,7 процента). По трем из четырех региональных проектов утвержденные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме».

В областном бюджете на 2021 год предусмотрены расходы только по одному региональному проекту — «Сохранение лесов». По данным на 31 августа 2021 года, расходы на него составили 35,737 миллиона рублей, или 89,5 процента от запланированного объема средств. По остальным проектам финансирование не предусмотрено, подчеркивают аудиторы. Они также сообщают о недостатках, которые были вскрыты в ходе анализа паспортов региональных проектов.

Оказалось, что во всех четырех вышеуказанных проектах не в полной мере учтены требования методических рекомендаций. Они были разработаны для достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. А цели эти, между прочим, были установлены указом президента еще в мае 2018 года. Указ так и называется: «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

«По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» разработанные целевые показатели направлены на достижение результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, — следует из информации КСП. — Вместе с тем результат по введению мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО паспортом регионального проекта не установлен».

Кроме того, объемы финансового обеспечения в паспорте этого регионального проекта не приведены в соответствие с законодательно утвержденными объемами на 2020 год.

ИА «Орелград»