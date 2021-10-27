Серегин взял реванш у Лежнева по делу о защите чести и достоинства

Справедливость восстановил Орловский областной суд.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, в апелляции рассмотрено гражданское дело по иску фельдшера Дмитрия Серегина к советнику губернатора Сергею Лежневу. Как уже писал «Орелград», Серегин, который по совместительству является координатором орловского отделения профсоюза «Действие», донес проблемы орловской медицины в период пандемии коронавируса до председателя «Справедливой России» Сергея Миронова. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «полным неучем» и другое.

Серегин подал иск к Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. Суд Советского района города Орла от 1 апреля 2021 года отказал в удовлетворении заявленных требований. В апелляции дело рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам. Она назначила повторную лингвистическую экспертизу, усомнившись в результатах предыдущей экспертизы. Последняя решила, что в высказываниях советника губернатора ничего оскорбительного не было.

Новую экспертизу провел Воронежский региональный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации. На этот раз эксперт пришел к выводу, что в высказываниях (выражениях, фразах, словах) содержится негативная информация Серегине, а в словах «балабол», «пустобрех», «псевдополитик», «полный неуч» и «балабол-нигилист» реализована унизительная оценка лица.

«Достоинство личности охраняется государством, — отметили в облсуде. — Поскольку ответчик использовал в высказываниях унижающие достоинство истца фразы, за что законодательством предусмотрена компенсация морального вреда, судебная коллегия пришла к выводу о частичном удовлетворении исковых требований».

В результате областная судебная коллегия отменила решение Советского районного суда и обязала Лежнева выплатить Серегину компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также расходы, связанные с оплатой судебной экспертизы, в сумме 30 500 рублей. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

ИА «Орелград»