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Школьник испугал орловцев, гуляя по городу с деревянным «Калашниковым»

27.10.2021 | 16:29 Новости, Происшествия

Разбирая в комнате хлам, подросток нашел ящик с деревянными автоматами.

Орловский школьник напугал жителей города, гуляя по улице Полесской с деревянной копией автомата Калашникова. Об этом сообщил телеграмм-канал «Орел24».

После трагедии в Казани тема скулшитинга стала больной для России, но и бдительность граждан резко возросла. Сразу несколько человек своевременно проинформировали правоохранительные органы об увиденном на улице.

Подростка быстро вычислили. Им оказался ученик одной из школ Советского района. По его словам, он разбирал хлам и нашел целый ящик с деревянными муляжами автоматов. После этого он принял решение устроить фотосессию.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком, и на этом инцидент был исчерпан.

ИА «Орелград», фото «Орел24»

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