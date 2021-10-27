В Орле «мусорные» инвестиции превысят 1,3 миллиарда рублей

Правительство региона отредактировало программу обращения с отходами.

В Орловской области местное правительство внесло изменения в действующую с 2018 года государственную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». Скорректированы финансовые параметры, а также целевые индикаторы. Сама программа, по сути, утверждена заново в обновленной редакции. Согласно ее паспорту, общий объем средств, предусмотренных на реализацию, составляет 2,407 миллиарда рублей. Часть этих средств уже была потрачена в предыдущие три года.

Примечательно, что софинансирование со стороны муниципальных образований почти отсутствует – оно запланировано в сумме 127,6 тысячи рублей. Средства областного бюджета тоже минимальны – 15,126 миллиона рублей за период с 2018 по 2026 годы. Из федерального бюджета в целом на реализацию программы должно поступить 1,051 миллиарда рублей. А за счет внебюджетных источников должны быть профинансированы мероприятия на общую сумму 1,341 миллиарда рублей, то есть такова сумма ожидаемых инвестиций.

Что касается целевых индикаторов, то итогом реализации программы должен стать ввод в эксплуатацию восьми объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов и модернизация четырех таких объектов. Также должны быть введены в строй четыре межмуниципальные мусороперегрузочные станции. Кроме того, запланировано увеличение к 2026 году доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до 10,5 процентов; направленных на обработку — до 81,9 процентов.

Одновременно предполагается уменьшение к 2026 году доли направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе такого мусора до 89,5 процента. Также программой предусмотрена закупка 848 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и ликвидация 14 несанкционированных свалок.\

ИА «Орелград»