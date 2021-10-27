В Орле обсудили нехватку специалистов востребованных профессий

Работодатели рассказали о том, на кого нужно учиться или переучиваться.

Сегодня при поддержке Управления труда и занятости Орловской области и ПАО «Орелстрой» (ГК «ОДСК») состоялся круглый стол на тему «Дефицит кадров рабочих специальностей: новая реальность».

Эксперты обсудили дисбаланс, который сложился на российском рынке труда, а также возможные пути его преодоления. В настоящее время между работодателями и соискателями существует значительный разрыв в ожиданиях.

Значительная часть молодежи считает престижными и востребованными гуманитарные, юридические и экономические профессии. Но переизбыток кадров в этих сферах затрудняет поиск работы. Найдя работу, молодые специалисты остаются недовольными заработной платой. Некоторые из-за этого уезжают в Москву работать охранниками и сторожами. Это дает возможность увеличить доход, но мало кто знает, что такую же зарплату можно получать и в своем регионе, если освоить востребованную специальность.

Работодатель, в свою очередь, ждет готовых специалистов со средним техническим образованием и опытом работы по рабочим специальностям. Компании готовы платить конкурентную зарплату, которая может быть в два и более раз выше, чем в среднем по рынку, но соискателей все равно не хватает. К тому же, даже люди со средним техническим образованием очень часто имеют подготовку, далекую от современных требований и технологий.

Андрей Юрьевич Долженков, начальник отдела мониторинга труда и программ занятости Управления труда и занятости Орловской области, рассказал о том, что пандемия значительно увеличила количество безработных. Но к настоящему времени люди адаптировались и показатели безработицы возвращаются к допандемийному 2019 году.

Николай Светов, старший руководитель проекта ФКЦ, отметил, что очень важно наладить коммуникацию между Управлениями труда и занятости и работодателями. Ведь не достаточно просто заниматься переподготовкой кадров. Важно готовить именно те кадры, которые в данный момент востребованы в конкретном регионе.

Анна Сергеевна Орехова, заместитель гендиректора по эксплуатации МУП «Трамвайно-троллейбусного предприятия», заверила, что на их предприятии существуют вакансии с конкурентной белой зарплатой, льготным стажем и «надбавками за вредность». «Главное — желание работать», — сказала она.

Мария Александровна Шумаева, начальник бюро организации труда и управления персоналом ОАО «Мценский завод «Коммаш» посетовала на масштабный отток кадров в Москву. В связи с близостью столицы, туда уезжают не только токари и электромонтеры, но даже инженеры. При этом, на местном заводе можно зарабатывать и 30, и 50 тысяч рублей, что вполне конкурентно для местного рынка труда.

Наталья Петелина, руководитель отдела подбора и адаптации персонала ООО «ОДСК», заявила, что их компания всегда готова переобучить любого человека, который готов работать и зарабатывать. «Орелстрой» располагает для этого всеми необходимыми ресурсами.

«Одним из основный критериев при выборе будущей специальности и работы является заработная плата. И тут большую роль играет малая осведомленность населения о действительной ситуации на рынке труда. Например, по данным hh.ru, средняя заработная плата экономиста в нашем регионе порядка 25-30 тыс рублей, при этом каменщика — 45-50 тысяч. Разница почти в два раза. И такая ситуация почти по всем рабочим специальностям: штукатуры, маляры, плотники, каменщики, электросварщики и так далее. Это с одной стороны. С другой — перенасыщение рынка такими «модными» специалистами, как юристы, бухгалтера, экономисты и тд», — отметила Наталья Петелина.

Виталий Петрище, директор ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой», рассказал о том, что они проводят подготовку по 39 рабочим специальностям, имея 23 программы повышения квалификации.

«Чтобы повысить количество специалистов с востребованными компетенциями, в первую очередь необходимы те, кто будет их обучать. И эту задачу производители и предприятия решают двумя способами: поиск готового специалиста на рынке и обучение нового специалиста на базе предприятия. Каждый из способов достаточно востребован. В нем есть как положительные, так и отрицательные стороны. К тому же в современных реалиях появляется тренд универсализации специализации отдельных профессий в строительной отрасли. Нет чисто монтажников, чисто маляров. Появляются такие специальности, например, как отделочник – он сочетает в себе и профессию штукатур, маляр», — рассказал Виталий Петрище.

ИА «Орелград»