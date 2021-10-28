Клычков хочет ввести систему QR-кодов для продовольственных магазинов

С 8 ноября ограничения уже коснуться общепита, торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков планирует использовать систему QR-кодов для посещения продовольственных магазинов. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба.

С 30 октября непривитых граждан перестанут пускать в фитнес-центры и спа-салоны. С 8 ноября ограничения распространят на посещение предприятий общественного питания, торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

При этом, у чиновников есть две недели на то, чтобы разработать план по введению QR-кодов для магазинов с продовольственными товарами.

ИА «Орелград»