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Клычков хочет ввести систему QR-кодов для продовольственных магазинов

28.10.2021 | 16:44 Важное, Медицина, Новости, Общество

С 8 ноября ограничения уже коснуться общепита, торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков планирует использовать систему QR-кодов для посещения продовольственных магазинов. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба.

С 30 октября непривитых граждан перестанут пускать в фитнес-центры и спа-салоны. С 8 ноября ограничения распространят на посещение предприятий общественного питания, торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

При этом, у чиновников есть две недели на то, чтобы разработать план по введению QR-кодов для магазинов с продовольственными товарами.

ИА «Орелград»

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