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Мишустин выделил орловской медицине 0,3% от федерального «пирога»

28.10.2021 | 18:34 Медицина, Новости

Средства предназначены для покрытия расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, а также — на борьбу с коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Орловская область получит 197,7 миллионов на поддержку региональной системы здравоохранения, сообщила пресс-служба губернатора. При этом, общий объем финансирования, распределенный между субъектами Российской Федерации составлял более 56 миллиардов. Таким образом, Орловской области досталось примерно 0,3% от общего «пирога».

Эти деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Также они помогут бороться с коронавирусом, не сокращая средства, предназначенные для лечения других заболеваний.

«Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех субъектах Российской Федерации», – заявил Мишустин.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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