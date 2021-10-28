Нарушения на миллионы вскрыли в Орловском краеведческом музее

Факты завышенных выплат работникам выявили в музее сотрудники КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела плановую проверку в Орловском краеведческом музее. Аудиторы проверили целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных этому учреждению. Всего было проверено денежных средств в объеме 123,642 миллиона рублей. Из них 114,17 миллиона – это субсидия на финансовое обеспечение государственного задания. Кроме того, были проверены 8,17 миллиона рублей целевых субсидий, выделенных музею в 2020 году. Оставшаяся сумма – это выручка от коммерческих услуг.

По результатам контрольного мероприятия аудиторы вскрыли нарушения на 2,326 миллиона рублей. Из них 1,97 миллиона рублей составили неправомерные расходы «за счет установления компенсационных и стимулирующих доплат за должностные обязанности, предусмотренные должностными инструкциями сотрудников». Нарушения в сфере бухгалтерского учета потянули на 222,7 тысячи рублей, необоснованные расходы в связи с завышением стоимости работ при текущем ремонте здания Военно-исторического музея (филиала краеведческого музея) составили 127,9 тысячи рублей. Были вскрыты и нарушения в сфере закупочной деятельности, но с финансовой точки зрения они оказались незначительными.

«В адрес директора БУК ОО «Орловский краеведческий музей» внесено представление для рассмотрения и устранения выявленных нарушений, — сообщает КСП. — Результаты контрольного мероприятия с участием представителя управления культуры и архивного дела Орловской области были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области». Кроме того, материалы проверки направлены в Орловское УФАС «для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности в пределах установленной компетенции» и в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»