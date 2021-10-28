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Орловцы массово вакцинируются от коронавируса

28.10.2021 | 10:37 Медицина, Новости

За неделю темпы вакцинации взлетели в три раза.

Жители Орловской области стали массово вакцинироваться от COVID-19. За неделю темпы выросли в три раза. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире соцсетей.

Каждый день вакцинируется почти по четыре тысячи человек. Общее количество вакцинированных — 273 167 человек. Более 13 тысяч человек уже прошли ревакцинацию.

В связи с резким ростом желающих привиться, наблюдаются очереди.  Губернатор сообщил, что Плещеевская центральная районная больница выделит дополнительных врачей, чтобы уменьшить очереди за прививками в Многофункциональном центре.

ИА «Орелград»

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