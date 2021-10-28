Орловские дети стали реже преступать закон

Подростковая преступность в Орловской области снизилась почти вдвое.

Как сообщает управление МВД России по Орловской области, в регионе на 41,1 процента снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. При этом снизилось и число подростков, принявших в них участие. Данные приведены за 9 месяцев 2021 года. В полиции считают, что резкое снижение уровня подростковой преступности произошло, прежде всего, благодаря профилактике. В УМВД подчеркнули, что на протяжении всего текущего года в регионе проводилась «целенаправленная работа по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность».

«Продолжена работа в формате «социальных патрулей», которыми осуществлено 702 выезда, проверено 2512 семей и 2638 подростков, выявлено 196 административных правонарушений, — следует из информации управления МВД. — Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних подготовлено и направлено в органы опеки и попечительства 29 ходатайств о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав, 21 из которых удовлетворено».

Кроме того, в рамках профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний в школах региона за отчетный период времени было проведено 3257 лекций. Многие из них были прочитаны полицейскими в дистанционном формате при помощи мессенджеров и социальных сетей. Отмечают в полиции и важную роль прессы в деле профилактики подростковой преступности. Так, согласно приведенной статистике, в текущем году в региональных и районных СМИ было опубликовано 210 тематических статей на данную тему, телеканалы показали 17 видеосюжетов, а на официальном сайте УМВД была размещена 61 информация.

ИА «Орелград»