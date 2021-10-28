Под Орлом окропили святой водой отдел полиции и призвали Святого Духа

Религиозные мероприятия были проведены в отношении болховских полицейских.

В Орловской области благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов встретился с сотрудниками отделения МВД России по Болховскому району, побеседовал с ними о христианской жизни и совершил молебен. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Священник пожелал полицейским не только достойно нести службу, но и молитвенно обращаться за помощью к Богу и его святым угодникам.

«Отец Александр совершил молебен о призвании Святого Духа на полицейских, — рассказали в митрополии. — Батюшка окропил святой водой личный состав и все помещения отдела».

Также сообщается, что это не первая подобная встреча. Дело в том, что протоиерей Александр Кузнецов входит в состав общественного совета, созданного при местном отделе полиции. Поэтому он периодически проводит с правоохранителями духовно-просветительские беседы. В данном случае он «отметил важность служения полицейских в обеспечении мирной и спокойной жизни в районе, которое способствует проявлению сотрудниками таких человеческих качеств как самопожертвование, добросердечное отношение к людям, умение отделить виновность за совершенный проступок от личности человека».

ИА «Орелград»