Под Орлом охотник выстрелил в пьяных гостей

Мужчина хотел выгнать надоевших собутыльников из своего дома.

Поставлена точка в уголовном деле, которое было возбуждено в отношении жителя Колпнянского района Орловской области. Органы предварительного расследования обвиняли его в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ. Орловец причинил небольшой вред здоровью своего приятеля. Примечательны обстоятельства, при которых все это произошло. Из материалов следует, что в тот день в гости к обвиняемому пришли два его товарища.

На протяжении нескольких часов мужчины совместно распивали спиртные напитки. Как это нередко бывает, к вечеру за столом вспыхнула ссора. Хозяин дома потребовал, чтобы его гости ушли. Однако они настолько распалились, что отказались покидать чужой дом. Конфликт, подогретый алкоголем, только разгорался. Дело едва не дошло до трагедии. Хозяин дома оказался охотником. В сейфе у него хранилось ружье.

Поняв, что гости добровольно не уйдут, он решил их припугнуть. Мужчина сбегал за ружьем и, вернувшись с ним, потребовал, чтобы собутыльники покинули его дом. После этого он выстрелил в сторону одного из своих приятелей. Ружье было заряжено дробью. Последняя угодила в асфальт, отрикошетила от него и попала в обе ноги одного из гостей. Охотник тут же бросил ружье, а пострадавшего отвезли в больницу.

К счастью, раны оказались не опасными для жизни и здоровья, хотя пару недель потерпевшему пришлось лечиться. Действия обвиняемого органом дознания были квалифицированы как умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Для охотника разбирательство закончилось благополучно. В суде потерпевший заявил, что примирился с ним, и попросил закрыть уголовное дело. Потерпевший также рассказал, что обвиняемый выплатил ему 2000 рублей, чем полностью загладил причиненный материальный и моральный вред. Поскольку ни от кого возражений не поступило, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»