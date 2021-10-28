Работу Ливенского племзавода приостановили за слив навоза в овраг

Жители жаловались Россельхознадзору на слив отходов животноводств в овраг.

Ливенский районный суд приостановил работу «Племенного завода имени А.С.Георгиевского». Срок наказания — 90 суток, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В сентябре Россельхознадзор провел контрольно-надзорные мероприятия в отношении молочно-товарной фермы, которая расположена в поселке Совхозный Ливенского района. Поводом послужили жалобы местных жителей на то, что предприятие сливает навоз в овраг, пересекаемый объездной дорогой в районе улицы 1-я Пушкарная.

Проверка подтвердила, что жалобы граждан были более чем обоснованы. Надзорное ведомство зафиксировало нарушение, поскольку оно может повлечь распространение заразных болезней, причинить вред животным, жизни и здоровью граждан, окружающей среде.

Материалы были переданы в Ливенский районный суд. Работа предприятия временно приостановлена, ему запретили вывозить с территории предприятия отходы животноводства.

ИА «Орелград»