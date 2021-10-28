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Результаты мониторинга цен озвучили в Орле

28.10.2021 | 14:28 Новости, Экономика

О контроле за ценообразованием рассказала антимонопольная служба.

Вопрос был поднят на внеочередном заседании общественного совета, который действует при Орловском УФАС России. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, о текущей ситуации участников проинформировал глава регионального управления Андрей Кирьянов. Он отметил, что на регулярной основе проводится мониторинг цен на товары по 24 социально значимым позициям. В частности, под контролем находятся цены на хлебобулочные изделия, мясные продукты, овощи и некоторые виды фруктов.

«С целью недопущения нарушений требований антимонопольного законодательства с хозяйствующими субъектами и ИП проводится разъяснительная работа в части установленных запретов, — сообщает пресс-служба УФАС. — В рамках мониторинга ведется сбор и анализ информации на предмет недобросовестности поведения представителей сферы торговли. Если такие факты будут выявлены, в первую очередь это заключение ограничивающих конкуренцию соглашений на рынках продовольственных товаров, к нарушителям будут приниматься меры антимонопольного реагирования».

На заседании также было отмечено, что законодательство о закупках постоянно совершенствуется. К наиболее значимым изменениям последнего времени в ведомстве отнесли сокращение сроков проведения торгов, установление предельного срока оплаты по контракту и другое. В то же время было отмечено, что количество жалоб на заказчиков ежегодно растет,  но при этом процент обоснованных жалоб остается достаточно низким. По Орловской области показатель составляет 16-17 процентов, в среднем по РФ – около 30 процентов.

«В соответствии с поручением президента РФ на особом контроле службы находятся закупки, осуществляемые в рамках национальных проектов, — добавили в УФАС. — Управлением регулярно проводятся инициативные внеплановые проверки по таким торгам. Особое внимание уделяется закупкам социально важных товаров, таких как лекарственные препараты и продукты питания. Так, за неисполнение обязательств по поставке продуктов питания управлением недобросовестные поставщики включаются в «черный список»».

ИА «Орелград»

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