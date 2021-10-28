В Орловском облсовете прошли публичные слушания по бюджету

Новый бюджет будет на две трети социальным.

Сегодня прошли публичные слушанию по проекту областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщила пресс-служба облсовета.

Основываясь на прогнозе социально-экономического развития Орловской области, Правительство региона создало проект областного бюджета и предоставило его депутатам для обсуждения и корректировок. Открывая заседание, Председатель облсовета Леонид Музалевский обратил внимание на то, что новый бюджет будет на две трети социальным.

Перед депутатами выступили руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев, руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, исполняющая обязанности руководителя Управления федеральной налоговой службы по Орловской области Алла Рубцова, Председатель Контрольно-счётной палаты Орловской области Константин Паршин, Глава Кромского района Андрей Усиков и председатель Общественного молодёжного парламента при Орловском областном Совете народных депутатов Алексей Сысоев.

Обсудив проект бюджета, областные депутаты сформулировали свои рекомендации Правительству Орловской области:

– доработать проект закона Орловской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учётом замечаний и предложений, в том числе высказанных на заседаниях комитетов, фракций Орловского областного Совета народных депутатов, публичных слушаниях, и внести его на рассмотрение Орловского областного Совета народных депутатов во втором чтении;

– принять меры, направленные на повышение экономического и налогового потенциала региона, мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Орловской области;

– продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных инвестиций;

– обеспечить проведение взвешенной политики в области межбюджетных отношений в целях улучшения финансового положения муниципальных образований Орловской области.

В завершении Леонид Музалевский отметил: «Хочу ещё раз подчеркнуть, что одной из основных задач бюджетной политики является обеспечение социальной стабильности. Работа предстоит огромная – и Правительству области, и депутатскому корпусу. Нам необходимо в сегодняшних непростых условиях поддерживать и развивать промышленность, строительство, малый бизнес, сельское хозяйство, привлекать в регион инвестиции».

ИА «Орелград»