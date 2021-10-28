Запас лекарств и продуктов создадут в Орле на случай войны

Власти региона обновили правила накопления материально-технических запасов.

Правительство Орловской области внесло изменения в несколько устаревшее постановление «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». Сделано это в целях актуализации нормативных правовых актов, связанных с вопросами гражданской обороны. В частности, определены новые ответственные ведомства. Так, областной департамент промышленности и торговли будет отвечать за создание запасов продовольствия, вещевого имущества, товаров первой необходимости и строительных материалов.

Департамент здравоохранения отвечает за создание запасов лекарственных препаратов и медицинских изделий, департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения – за запасы горюче-смазочных материалов, управление по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности – за запасы средств индивидуальной защиты и средств спасения. Все эти запасы, согласно документу, необходимы для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Пригодятся они и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Также документом предусматривается оснащение всем необходимым аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при проведении неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах и природных и техногенных ЧС. Кроме того, правительство региона утвердило номенклатуру и объемы создаваемых запасов. Методическое руководство и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением запасов доверено Главному управлению МЧС России по Орловской области. Главам городов и районов, а также руководителям организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Орловской области, рекомендовано создать аналогичные запасы и у себя.

ИА «Орелград»