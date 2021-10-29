Орловщина стала лидером по числу онкологических заболеваний

По количеству заболевших и умерших регион вошел в первую десятку.

В России в целом снизилась смертность от онкологических заболеваний, однако в ряде регионов ситуация остается непростой. Об этом на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Как сообщает «Российская газета», Голикова подчеркнула, что в этом году смертность от онкозаболеваний в стране снизилась на 3,9 процента. По итогам 2020 года она также сократилась, но на 1 процент. Статистика позволяет говорить о том, что в целом смертность от онкозаболеваний снижается.

По словам Голиковой, самый высокий уровень заболеваемости онкологией в прошлом году выявлен в десяти регионах, в числе которых вице-премьер назвала и Орловскую область. Вместе с ней в десятку попали Севастополь, Сахалинская, Самарская, Архангельская, Ярославская, Кировская, Брянская, Нижегородская и Курганская области. Снижение смертности от новообразований отмечено в 81 регионе, а наиболее существенно — в Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

«При этом среднероссийский показатель онкозаболеваемости по итогам прошлого года составил почти 379 случаев на 100 тысяч населения, в 29 регионах он оказался ниже среднего, — пишет «Российская газета». — Голикова подчеркнула, что в России ежегодно регистрируется около 600 тысяч случаев онкозаболеваний. В 2020 году впервые в жизни выявлено около 556 тысяч случаев, в том числе 256 тысяч случаев — у мужчин и почти 300 тысяч — у женщин. Всего по итогам 2020 года под наблюдением состояло 4 миллиона онкобольных, или 2,7 процента населения страны».

В Орловской области в общей структуре смертности онкологические заболевания уже много лет стабильно занимают второе место по причине смертей местных жителей. Злокачественные новообразования ежегодно уносят жизни 15-17 процентов от общего количества умерших орловцев. По этому показателю онкология в регионе уступает только болезням системы кровообращения, которые становится причиной примерно 58 процентов смертей в год.

В среднем в Орловской области от злокачественных новообразований умирает порядка 26 человек на каждые 10 тысяч жителей. Для сравнения, от болезней системы кровообращения умирает около 91 человека в год на каждые 10 тысяч населения. Улучшить ситуацию власти пытаются за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Она взяла старт в этом году. В программу модернизации включены 35 орловских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Ожидается, что реализация задуманного поможет снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 223 человек на 100 тысяч населения.

ИА «Орелград»