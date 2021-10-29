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Орловские пожарные спасли двухквартирный жилой дом

29.10.2021 | 10:14 Новости, Происшествия

Сгорела веранда и пристройка общей площадью 50 квадратных метров.

Вчера в Урицком районе Орловской области горел двухквартирный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 18.19. Горел дом в поселке Гагаринский.  Когда спасатели прибыли на место, полыхали веранда, чердак и пристройка к дому. Огонь мог распространится на внутренние помещения квартир.

Пожарные смогли спасти квартиры, а также расположенные рядом постройки, дом и гараж. Сгорела веранда площадью 20 квадратных метров, пристройка площадью 30 квадратных метров, а также конструкция парника. Обрешетка кровли получила термические повреждения, а в одной из жилых квартир были закопчены две комнаты.

Жертв удалось избежать. Причина пожара устанавливается.

ИА «Орелград»

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