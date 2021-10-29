Орловских гаишников отправили в школы

Сотрудникам Госавтоинспекции поручили серьезно поговорить с детьми.

Как сообщается на сайте управления ГИБДД по Орловской области, традиционные профилактические беседы с детьми стартовали во всех школах города Орла. Проводят их сотрудники Госавтоинспекции. Для этого используется несколько различных форматов общения. Например, гаишники проводят уроки дорожной безопасности, в ходе которых проверяют уровень соответствующих знаний у школьников и предупреждают их о возможных «угрозах и ловушках». Особую актуальность подобные встречи обрели в преддверии осенних школьных каникул.

«Именно поэтому напоминать учащимся о соблюдении правил дорожного движения необходимо уже сейчас, — считают в областном УГИБДД. — Ведь не только дорога в школу, но и прогулка во дворе может таить в себе много опасностей. Сотрудники напомнили учащимся основные правила для пешеходов, предупредили, что при переходе проезжей части необходимо быть предельно внимательным и осторожным. Особое внимание было уделено правилам использования гаджетов во время нахождения рядом с проезжей частью дороги. По завершении мероприятия школьники посмотрели видеоматериалы с опасными моментами, которые могут возникнуть на пути подростка».

Согласно официальным данным управления МВД России по Орловской области, за девять месяцев 2021 года в регионе было зарегистрировано 66 различных дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате 70 детей получили ранения разной степени тяжести, а один ребенок, к сожалению, погиб – он был пассажиром автомобиля, угодившего в аварию. Добавим, что за нарушения правил перевозки детей в этом году в Орловской области составлено уже 2343 административных материала. Кроме того, в подразделения по делам несовершеннолетних направлено 148 информаций, по которым составлено 50 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

ИА «Орелград»