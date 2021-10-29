Парахин отправил Минкина на растерзание к областным депутатам

В областном Совете рассматривается ситуация с реконструкцией Красного моста.

Мэр Орла Юрий Парахин не явился в облсовет на доклад о ситуации с реконструкцией Красного моста. Эту задачу он делегировал своему первому заместителю Олегу Минкину.

Депутат Виталий Рыбаков с 10 утра задавал вопросы о местонахождении Парахина и выражал желание задать ему вопросы про Красный мост. На тот момент орловский градоначальник присутствовал на сессии горсовета. Ожидалось, что он примет участие в работе облсовета, если успеет. Но в результате с докладом о самом громком провале властей выступал его первый зам.

Олег Минкин в своем выступлении делал акцент на рост цен на стройматериалы и другие общероссийские проблемы. Из его речи можно было сделать вывод, что орловская ситуация типична для России и вызвана исключительно неблагоприятными внешними условиями.

Областных депутатов категорически не устроила подобная позиция. Сегодня можно было наблюдать редкую картину, когда депутаты Леонид Музалевский и Виталий Рыбаков занимали одинаковую позицию и подвергали городского чиновника жесткой обструкции.

Виталий Рыбаков был сторонником персональной ответственности за ситуацию и требовал назвать фамилии, ими и отчество виновных. Минкин дипломатично уклонялся от конкретики.

«Виновных мы точно найдем», — заявил председатель облсовета Леонид Музалевский.

Собравшиеся были единодушны в том, что изначальных полутора миллиардов уже не хватит на завершение ремонтных работ. Следовательно, необходимо не только сдвигать сроки сдачи объекта, но и выделять дополнительное финансирование.

Михаил Вдовин высказал мнение, что на реконструкцию Красного моста больше нельзя давать ни копейки бюджетных денег. По его мнению, нужно дождаться пока правоохранительные органы разберутся в ситуации, и только потом давать деньги.

«У нас по 18 тысяч люди получают, а мы будем финансировать людей, которые отмывают деньги и покупают люксовые автомобили», — выразил свое возмущение первый зампред облсовета.

Чуть раньше в горсовете Парахин объявил о расторжении муниципального контракта с ООО «Ремспецмост». Он заявил, что весной 2022 года будет определен новый подрядчик.

ИА «Орелград»