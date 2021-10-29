Сахалинский прокурор запретил орловчанке владеть оружием

Необычный гражданский иск рассмотрел суд в Орловской области.

Подробности рассмотрения гражданского дела сообщила пресс-служба Орловского районного суда. Иск подал прокурор Ногликского района Сахалинской области, а ответчиком стала жительница Орловской области. Прокурор просил о прекращении права собственности на оружие и последующей его реализации. Интересно, что сама история началась еще в 2010 году, когда умер житель поселка городского типа Ноглики Сахалинской области.

Как пояснили в пресс-службе Орловского райсуда, он был владельцем охотничьего ружья. А его наследницей стала та самая орловчанка, к которой сахалинский прокурор подал иск. В своем заявлении он указал, что женщина ни в течение года, как это положено по закону, ни до настоящего времени за оформлением прав на унаследованное оружие не обращалась. Необходимых действий, направленных на получение разрешения на хранение и ношение оружия, она также не совершала.

В связи с этим, заключил сахалинский прокурор, она не может являться собственником указанного оружия. Суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению. Его решением не только прекращено право собственности наследника на огнестрельное оружие. Суд также разрешил продать это ружье через розничную сеть специализированных оружейных магазинов Сахалинской области. Однако при этом орловская наследница должна получить стоимость ружья за вычетом затрат на его отчуждение.

ИА «Орелград»