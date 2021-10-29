<

В орловском бюджете предусмотрено 23 миллиона для занятия творческой деятельностью

29.10.2021 | 15:00 Культура, Новости, Политика

Еще 88 миллионов предназначено для концертного обслуживания населения.

Депутат областного Совета Владислав Числов на сегодняшней сессии обратил внимание коллег на то, что в проекте бюджета есть неоправданно высокие расходы, которых можно избежать.

В частности, целых 23 миллиона рублей планируется направить на создание условий для занятий творческой деятельностью на непрофессиональной основе. Владислав Числов, который возглавляет комитет по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям, усомнился в необходимости столь щедрого финансирования непрофессиональной творческой деятельности.

В качестве примера он привел Виталия Рыбакова, который активно занимается творческой деятельностью и не несет, при этом, существенных расходов.

«23 миллиона — это десять квартир для сирот», — отметил Числов.

Кроме этого, глава фракции ЛДПР отметил, что 88 миллионов рублей запланировано для концертного обслуживания населения. Эти расходы также выглядят странно, учитывая повсеместный запрет массовых мероприятий, который вряд ли в обозримом будущем может быть отменен.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования