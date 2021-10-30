Число орловских уполномоченных превысило 1000 человек

Новые специалисты пополнили армию уполномоченных по охране труда.

В Орловской области количество избранных и обученных уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда достигло 1085 человек. Силами таких специалистов и профсоюзной технической инспекции труда в год осуществляется до 2500 проверок выполнения работодателями требований норм и правил. Такие данные привели в Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО).

«Общественные контролеры обращают внимание на то, как на предприятии организована система управления охраной труда, насколько регулярно проводятся медосмотры работников, все ли работающие во вредных и опасных условиях обеспечены качественными, сертифицированными средствами индивидуальной защиты, — говорят в организации. — Также уполномоченные принимают участие в проведении специальной оценки условий труда, которая сегодня является единственной процедурой, дающей основания для предоставления работникам гарантий и компенсаций за условия труда».

В ФПОО отмечают, что практически на каждом предприятии, где создана профсоюзная организация, имеются уполномоченные. Они представляют интересы трудового коллектива в сфере соблюдения требований охраны труда. По сути, это механизм общественного контроля за работодателями, который, в числе прочего, позволяет снизить уровень производственного травматизма. Степень ответственности уполномоченных очень велика, поэтому для них организуют специальное обучение.

«Очередной такой семинар состоялся для организаций промышленного сектора экономики, — рассказали в ФПОО. — Средства на его проведение были выделены правительством Орловской области в виде гранта на поддержку НКО… Участниками семинара стали 75 уполномоченных, а всего в этом году в рамках проекта обучено 150 человек. Программа обучения была очень насыщенной и включала наиболее актуальные в современных условиях вопросы».

ИА «Орелград»