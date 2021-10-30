Нарушения правил карантина животных стали «популярными» в Орле

О наиболее распространенных нарушениях поведал Россельхознадзор.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов своей правоприменительной практики. Как отметили в пресс-службе этого ведомства, мероприятие прошло в режиме онлайн. Его участники обсудили результаты работы по итогам 9 месяцев 2021 года. Провел публичные обсуждения руководитель ТУ Россельхознадзора Евгений Черный. Он «подчеркнул значимость реформы контрольно-надзорной деятельности, ее нацеленности на профилактику и снижение давления на бизнес».

В ходе публичных обсуждений были подробно рассмотрены типичные нарушения. Так, в ветеринарной сфере 77 процентов нарушений были связаны с несоблюдением правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил. Еще около 18 процентов приходится на нарушения требований технических регламентов Таможенного союза. В области карантина растений наиболее частыми стали такие нарушения, как перевозка подкарантинной продукции без карантинных сертификатов, несвоевременное извещение о ее доставке, бездействие и несвоевременная борьба с карантинными объектами и др.

«Одним из основных нарушений земельного законодательства стало невыполнение землепользователями установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель и охране почв, — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — За отчетный период выявлено 463 таких нарушения. Всего на территории двух регионов выявлено 11 023 га неиспользуемых, заросших сорной и древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения. Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 5764 га».

Сообщается также, что участникам публичных обсуждений были даны руководства по соблюдению обязательных требований и разъяснения новых нормативных правовых актов. В частности, им детально рассказали о системе оценки и управления рисками при осуществлении ветеринарного, фитосанитарного земельного надзоров, а также надзора в области качества и безопасности зерна. Особое внимание было уделено внедрению информационной системы прослеживаемости химических препаратов.

ИА «Орелград»