В Ливнах назвали причину снижения прибыли МУПов

Виновными оказались торговцы, покинувшие местный муниципальный рынок.

Как сообщили в администрации города Ливны, на оперативном совещании у главы города был рассмотрен вопрос об эффективности использования муниципального имущества. С докладом на эту тему выступила начальник городского отдела имущественных отношений, учета и приватизации жилья Татьяна Горшкова. Она рассказала, в этом году поступления от использования муниципального имущества составили 9,899 миллиона рублей, что на 12 процентов больше плановых показателей. В частности, бюджет города получил 296,8 тысячи рублей в качестве дивидендов от акционерных обществ, доля в которых принадлежит городу. Несмотря на достаточно скромную сумму поступлений, докладчица отметила, что они оказались в 2 раза больше изначально запланированной суммы.

«За девять месяцев 2021 года сумма поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий составила 3,578 миллиона рублей, план выполнен на 77 процентов, — добавила Татьяна Горшкова. — Невыполнение плана связано, в первую очередь, с расторжением договоров на аренду торговых мест МУТП «Ливенское».

Поясним, что указанное предприятие управляет муниципальным рынком, крупнейшим на территории Ливен. Вероятно, исходу торговцев с него способствовали не столько высокие расценки на торговые места, сколько неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Впрочем, официальных данных анализа сложившейся ситуации пока никто не привел.

Татьяна Горшкова также сообщила, что в этом году в реестр муниципального имущества города Ливны было включено 94 объекта общей стоимостью 3,866 миллиона рублей. На сегодня в нем числятся три казенных учреждения, 31 бюджетное учреждение, одно автономное учреждение и шесть муниципальных унитарных предприятий. Также в реестре учтено 10 607 различных объектов муниципального имущества.

ИА «Орелград»