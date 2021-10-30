В Орле отменили наказание за поставки опасных продуктов в детсады

Обвиненный в нарушении предприниматель доказал свою невиновность.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск одного из орловских индивидуальных предпринимателей к территориальному управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В суде было оспорено постановление надзорного ведомства о привлечении к административной ответственности. Оно было вынесено в марте 2021 года по итогам проверки, проведенной специалистами ТУ Россельхознадзора.

Как следует из материалов дела, в феврале в нескольких бюджетных учреждениях Орловской области были отобраны пробы пищевой продукции, поставленной истцом. Правда, сам ИП был лишь поставщиком, но не производителем этих продуктов. В частности, в детсаду №1 комбинированного типа было проверено молоко, произведенное в Рязанской области, и творог из Брянской области.

В кризисном центре помощи женщинам и детям «Орловский» для анализа в лабораторных исследованиях были отобраны образцы печени цыпленка-бройлера, изготовленной под Ростовом-на-Дону. В детском саду №89 комбинированного вида города Орла на исследование также были отобраны образцы творога. Пробы были изучены экспертами орловской испытательной лаборатории. В продуктах питания были обнаружены опасные вещества, в частности, выявлено наличие микробной трансглутаминазы, тернидазола и другое. Также было выявлено несоответствие продуктов по массовой доле жира.

Проверяющие усмотрели нарушения именно в действиях индивидуального предпринимателя, который был поставщиком продукции, оказавшейся небезопасной для здоровья. ИП обвинили в нарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП и назначили административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Не согласившись с этим, «правонарушитель» обжаловал постановление в суде.

Истец указал, что в цепочке удовлетворения государственных нужд он является поставщиком, то есть всего лишь участником «второй линии». И как поставщик он только хранит и перевозит продукцию, а при организации своей работы соблюдает все требования, предъявляемые законом для указанного вида деятельности. С его слов, «при организации поставки продукция сопровождается надлежащим образом оформленными документами качества, хранение и транспортировка контролируется ответственными работниками ИП».

В свою очередь арбитраж отметил, что надзорный орган не представил доказательств «необходимости осуществления индивидуальным предпринимателем дополнительного контроля, при том, что были проверены документы, необходимые для подтверждения качества продукции, непосредственно при закупке товара, была проверена действительность деклараций о соответствии, которые являлись и являются действующими». При таких обстоятельствах суд не усмотрел вины поставщика в поставке некачественных продуктов, признал незаконным и отменил постановление о назначении ему наказания. По такой логике наказывать надо производителей.

ИА «Орелград»