Чиновники рассказали, как погашается долг региона

Политику замещения дорогих кредитов более дешевыми признали эффективной.

Правительство Орловской области представило краткий отчет о выполнении требований так называемой долговой политики региона. В 2020 году сократить государственный долг не удалось из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Более того, на пандемию возложили вину за то, что по сравнению с 2019 годом госдолг вырос на 1,95 миллиарда рублей. При этом его размер соответствовал требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ, уверяет правительство.

На 1 января 2021 года долг Орловской области составил 19,774 миллиарда рублей. В его структуре 33,6 процента составляла задолженность по бюджетным кредитам и 66,4 процента – по рыночным обязательствам. В конце 2020 года был взят бюджетный кредит в сумме 2,2 миллиарда рублей. Это позволило сразу же сократить расходы на обслуживание государственного долга более чем на 4 миллиона. А в целом за счет привлечения бюджетных кредитов Орловская область сократила расходы на обслуживание госдолга в 2020 году более чем на 78 миллионов рублей.

«На постоянной основе осуществлялся мониторинг уровня ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, для оперативного проведения мероприятий по замещению имеющихся коммерческих кредитов кредитами с более низкими процентными ставками посредством проведения аукционов, — следует из документа. — В результате проведенных в 2020 году аукционов по рефинансированию кредитов кредитных организаций удалось снизить процентные ставки до уровня 5,25 процента, что позволило снизить расходы на обслуживание государственного долга в 2020 году более чем на 37 миллионов рублей».

Иными словами, все мероприятия вкупе помогли Орловщине сэкономить на обслуживании долга 119 миллионов рублей, которые, если верить чиновникам, были направлены на финансирование социально значимых расходов областного бюджета. Также сообщается, что в мае 2021 года правительством Орловской области за счет собственных средств госдолг был сокращен еще на 246,6 миллиона рублей. Летом областные власти договорились с федеральным центром о реструктуризации предыдущих бюджетных кредитов, которые будут погашаться в 2025-2029 годах ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности.

А не так давно регион получил бюджетный кредит в объеме 8,973 миллиарда рублей, из которых 952,8 миллиона предназначалось городу Орлу. Срок его погашения — до 2029 года включительно, ставка — 0,1 процента. Областные власти считают, что такие условия позволят значительно сократить расходы на обслуживание государственного долга за счет замещения дорогих коммерческих кредитов. В документе подчеркивается, что в настоящее время задолженность по коммерческим кредитам у региона отсутствует.

ИА «Орелград»