КСП приоткрыла тайну «мусорного коллапса» в Орле

Информация о результатах проверки «мусорного» регоператора появилась в открытом доступе.

Как уже рассказывал «Орелград», в октябре представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по экономике и градостроительной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов. В частности, они доложили о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация развития Орловской области» и дочернего общества — регионального оператора по обращению с ТКО «Управляющая компания «Зеленая Роща». Теперь отчет появился в открытом доступе.

Из него следует, что проверка была плановой, она охватила весь 2020 год. «Зеленая роща» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области с 2018 года. Проверка вскрыла ряд нарушений, которые «свидетельствует о существующей системе управления со стороны руководства по отдельным позициям не в интересах общества». Это, в свою очередь, «повлекло излишние расходы, а также привело к системным нарушениям графика вывоза твердых коммунальных отходов перевозчиками и как следствие – вынужденные многочисленные жалобы со стороны населения региона».

КСП сообщает, в частности, что «имели место факты произведенных обществом неправомерных расходов по оплате дополнительных услуг по уборке мест погрузки контрагентам, осуществляющим транспортирование отходов». Также «производилась оплата услуг в рамках транспортирования ТКО техникой, не оснащенной аппаратурой спутниковой навигации, что привело к рискам ненадлежащего учета фактически произведенных затрат на транспортирование, утвержденных тарифом».

Кроме того, «региональным оператором не было реализовано право удержания предусмотренных штрафных санкций за невыполнение контрагентами требований вывоза ТКО в рамках договорных обязательств». Из отчета следует, что аудиторы выявили недостачу 315 емкостей для сбора ТКО, которые числятся в бухгалтерском учете. Обращают внимание проверяющие и на то, что в рамках заключенных договоров был установлен ряд преференций для отдельных контрагентов, что повлекло дополнительные издержки регионального оператора.

«По результатам выборочной проверки закупок установлено 80 фактов нарушений — закупок без осуществления конкурентных процедур, без обоснования потребности закупки, закупок с признаками искусственного дробления и другие», — говорится в отчете КСП.

Нарушения были вскрыты и при проверке системы управления. Так, по данным КСП, на предприятии «имели место факты предоставления преимущества, в том числе оплата аренды жилья для отдельных работников общества». Были установлены индивидуальные надбавки к должностному окладу некоторых работников, хотя, по мнению проверяющих, реальных оснований для этого не было. «Произведены необоснованные расходы на выплату единовременных премий, выплаты социального характера, на оплату командировочных расходов работникам, на оказание благотворительной помощи», — резюмирует Контрольно-счетная палата.

ИА «Орелград»