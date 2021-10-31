Необученным орловским добровольцам не дадут тушить пожары

Правила обучения добровольных пожарных утвердил губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «Порядок организации обучения добровольных пожарных и штатных работников подразделений территориальной добровольной пожарной команды или дружины». Закон о добровольной пожарной охране (ДПО) в Орловской области действует с 2011 года. Исполнение губернаторского постановления будет контролировать зампред областного правительства по развитию инфраструктуры. Как следует из документа, добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров только при наличии у них свидетельства о квалификации, присвоенной по результатам обучения.

Последнее будет проводиться в подразделениях ДПО (в случае наличия у них соответствующих специалистов) и на базе учебных центров и подразделений Государственной противопожарной службы. В последнем случае обучать добровольцев будут специалисты регионального Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Впрочем, постановление губернатора дает возможность подключиться к образовательному процессу и другим профильным организациям, которые имеют соответствующие лицензии и компетенции.

Согласно новым правилам, обучение добровольцев должно проводиться с учетом специфики охраняемого объекта, района выезда подразделения ДПО и территории, на которой добровольные пожарные участвуют в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Направляться на обучение будут только те, кто не имеет специального профессионального образования в области пожарной безопасности. Дело это, кстати, тоже добровольное – слушатель курсов должен сам подать заявление на его включение в учебную группу.

ИА «Орелград»