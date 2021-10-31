Орловский суд не счел смерть основанием для закрытия кредита

Под Орлом в пользу кредитора взыскали задолженность умершего заемщика.

Подробности рассмотрения этого дела поведала пресс-служба Залегощенского районного суда. Сообщается, что иск подал кооператив «Взаимопомощь», который просил о взыскании кредитной задолженности за счет наследственного имущества. Дело в том, что ранее эта организация по договору предоставила местной жительнице заем. Женщина умерла, не успев погасить кредит и проценты по нему полностью. Поэтому кооператив решил взыскать долг с наследников, закон это позволяет.

В суде уточнили, что первоначально к участию по делу в качестве соответчиков были привлечены муж и дочь умершей, которые являются ее наследниками. Однако дочь исковые требования не признала. Она заявила, что если уж спорная задолженность и должна быть с кого-то взыскана, так с ее сестры, поскольку именно та фактически и приняла наследство их умершей матери. В результате к участию в процессе была привлечена и вторая дочь умершей. Впрочем, на рассмотрение гражданского дела в суд ответчики вообще не явились.

«Изучив доводы иска и материалы гражданского дела, суд пришел к выводу, что исковые требования СКПК «Взаимопомощь» являются обоснованными и подлежат удовлетворению, поскольку имущественные обязательства умершей перед кооперативом по возврату кредита не связаны с ее личностью, а значит, они не могут быть прекращены после ее смерти, — пояснили в пресс-службе райсуда. — Кроме того, судом было установлено, что после смерти заемщицы осталось наследственное имущество в виде доли в праве на жилое помещение».

При таких обстоятельствах суд решил, что все трое наследников умершей, то есть вдовец и две дочери, должны в солидарном порядке отвечать по обязательствам своей умершей родственницы в пределах стоимости причитающегося им наследственного имущества. Словом, со всех троих взыскана спорная кредитная задолженность. Решение суда в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»