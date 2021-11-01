Чем хороши первичные квартиры

Весомые аргументы в пользу «первички».

Популярность первичных квартир на рынке недвижимости Орла довольно высока. Все чаще жители города и приезжие лица делают выбор в пользу подобного варианта жилья. О том, почему обыватели предпочитают жить в новых квартирах, читайте ниже.

ВАЖНО! Первичной является только квартира, которую человек покупает у компании-застройщика. Если владельцем жилого объекта является третье лицо, он автоматически переходит в категорию вторичных.

Выгодные цены

Пожалуй, это наиболее весомый аргумент в пользу «первички». Если сравнивать стоимость первичных квартир с ценой на вторичное жилье, можно заметить, что новые объекты обходятся дешевле. Если потенциальный покупатель пожелает сэкономить, он всегда может принять участие в долевом строительстве. Ведь не секрет, что на этапе заливки фундамента квартиры в не построенных домах стоят намного дешевле, чем в сданных в эксплуатацию постройках. Главное – выбрать надежного застройщика, который при любых условиях доведет процесс строительства до конца!

Удобная планировка

Новые квартиры создаются с учетом требований современных обывателей к комфорту. Соответственно, жилая площадь в новых квартирах достаточная, а планировка – тщательно продуманная. Здесь отсутствуют проходные комнаты и прочие нелепые решения. Большинство квартир в новостройках имеют гардеробные, объемные кладовые и дополнительные санузлы. Соответственно, жить в таких условиях намного комфортнее, чем в квартирах периода «хрущевской» застройки. В такой обстановке любой дизайнерский ремонт будет смотреться просто отлично.

Абсолютно новые коммуникации

Поскольку квартиры абсолютно новые, здесь присутствуют новые коммуникации: электропроводка, система подачи воды, канализационные сливы, батареи отопления и другие. Соответственно, владелец нового жилья не будет сталкиваться с необходимостью частого проведения капитального ремонта. А так можно неплохо сэкономить на услугах специалистов. Более того, если вы проведете полный цикл ремонтных работ, впоследствии вам не придется нарушать целостность финишной отделки, чтобы заменить вышедшие из строя коммуникации.

К числу преимуществ также стоит отнести обустройство придомовой территории. Игровые и спортивные площадки, скверы для прогулок, удобные подъезды, зоны парковки и даже подземные паркинги для жильцов являются приятными бонусами. Быт в таких условиях будет более комфортным, а жизнь – приятной и лишенной дополнительных хлопот!