Леонид Музалевский личным примером поддержал программу вакцинации населения

Председатель облсовета выбрал вакцину «Спутник V».

Сегодня Леонид Музалевский, ранее уже переболевший коронавирусом, прошел вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе областного Совета.

Медицинская процедура прошла в орловской поликлинике № 3, а в качестве препарата был выбран «Гам-КОВИД-Вак», широко известный под брендом «Спутник V».

«Уже прошло полгода после того как переболел коронавирусом, титр антител стал снижаться и я принял для себя решение — обязательно сделать прививку. По рекомендации врачей выбрал Спутник V, поскольку он защищает от широкого спектра штаммов коронавируса.

Я призываю всех жителей Орловской области, кто не привился, обязательно привиться. Да, и привитые заболевают, но это минимальный процент, самое важное — прививка защищает от тяжелого течения заболевания.

Посещая больницы, я вижу, в каком напряжении работают наши медицинские работники, они борются за каждую жизнь. Это, действительно, герои нашего времени. И мы, жители Орловской области, должны сделать все, чтобы помочь и врачам, и себе. Нам нужно выработать коллективный иммунитет и разорвать цепочку заболеваний, только так можно остановить тот ужас, который сейчас происходит», — прокомментировал свое решение Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»