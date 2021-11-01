<

Орловское медучреждение попалось на торговле справками о вакцинации

1.11.2021 | 9:00 Медицина, Новости

Также заблокировано три десятка сайтов, предлагающих «липовые» документы.

В Орловской области выявлено медучреждение, продававшее непривитым гражданам справки о вакцинации. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в эфире телеканала «Россия-24».

Также глава региона рассказал о блокировке трех десятков сайтов, продававших поддельные документы. В доказательство опасности подобной практики Клычков напомнил о том, что ранее в Орловской области умер пациент с поддельным сертификатом. Лишь перед смертью он признался врачам, что документ был «липовым».

Ранее стало известно, что ситуация с коронавирусом в нашем регионе признана критической. Как следствие, по поручение Путина в Орел приедет делегация из минздрава РФ во главе с министром Михаилом Муршко.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования