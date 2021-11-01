Орловское медучреждение попалось на торговле справками о вакцинации

Также заблокировано три десятка сайтов, предлагающих «липовые» документы.

В Орловской области выявлено медучреждение, продававшее непривитым гражданам справки о вакцинации. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в эфире телеканала «Россия-24».

Также глава региона рассказал о блокировке трех десятков сайтов, продававших поддельные документы. В доказательство опасности подобной практики Клычков напомнил о том, что ранее в Орловской области умер пациент с поддельным сертификатом. Лишь перед смертью он признался врачам, что документ был «липовым».

Ранее стало известно, что ситуация с коронавирусом в нашем регионе признана критической. Как следствие, по поручение Путина в Орел приедет делегация из минздрава РФ во главе с министром Михаилом Муршко.

ИА «Орелград»