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Перед орловским судом предстанет молодая мать, издевавшаяся над двухлетним сыном

1.11.2021 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Девушку уже ограничили в родительских правах.

Заводской районный суд Орла рассмотрит уголовное дело против молодой матери, которую обвиняют в истязании собственного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

22-летнюю девушку будут судить по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По версии следствия, мать систематически наносила побои своему двухлетнему сыну. Делала она это под предлогом достижения воспитательных целей.

Отметим, что о случившемся стало известно после размещения соответствующего видео в интернете. На данный момент ребенка изолировали от матери, а саму мать ограничили в родительских правах.

ИА «Орелград»

 

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