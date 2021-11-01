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Под Орлом перевернулась машина с парнем и двумя девушками

1.11.2021 | 15:00 Новости, Происшествия

В общей сложности пострадали четыре человека.

В субботу на трассе «Орел-Знаменское» в результате аварии перевернулся автомобиль, в котором находились три молодых человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.10 52-летний водитель «Хендэ Эланта» ехал по трассе «Орел-Знаменское». Поворачивая налево, он не стал уступать дорогу автомобилю ВАЗ 21074, и произошло ДТП.

В результате столкновения ВАЗ вылетел с трассы и перевернулся. В салоне находились 25-летний водитель и две девушки-пассажира — 16 и 25 лет. Все они получили травмы. Водитель «Хендэ» также пострадал.

ИА «Орелград»

 

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